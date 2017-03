Nelle scorse settimane la Fiorentina era stata molto vicini alla chiusura per due talenti del Partizan Belgrado. Se per il difensore classe ’97 Nikola Milenkovic sembra tutto fatto, non si può dire lo stesso per il passaggio in viola di Dusan Vlahovic. Per l’attaccante classe 2000, il direttore generale gigliato Pantaleo Corvino aveva offerto 1,5 milioni di euro al club serbo, il quale sembrava essere d'accordo sulla cifra proposta. Ma negli ultimi giorni, stando a quanto riportato da hotsport.rs, i dirigenti del Partizan hanno cambiato idea, augurandosi così di far aumentare il prezzo del giocatore in modo da poter innescare un'asta durante il mercato estivo per i vari club interessati al giovane centravanti.