Federico & Federico, la Fiorentina ha le idee già chiare sul prossimo futuro. I Della Valle vogliono una squadra più italiana, più giovane e con un tecnico nostrano. Bernardeschi e Chiesa stanno già aiutando Corvino in quella che si preannuncia come una vera e propria rivoluzione della rosa viola. Loro sono i giovani da cui ripartire, con cui convincere anche i tifosi della bontà del nuovo corso, insieme ai nuovi come Sportiello e Saponara, appunto, giovani e italiani.



BASTA PAGARE - E gli altri? Basta pagare per assicurarsi uno Josip Ilicic o un Milan Badelj o chiunque altro della rosa della Fiorentina. Per Kalinic c'è una clausola, dunque in quel caso i viola possono fare ben poco, ma per gli altri non ci sono preclusioni. Neanche per i senatori, da Tatarusanu a Borja Valero passando per Tomovic, basta portare un'offerta adeguata a Pantaleo Corvino che sarà pronto a discuterne, come detto, senza preclusioni. La rivoluzione sta per cominciare e la Fiorentina è pronta a tornare a parlare italiano.



PANCHINA ITALIANA - Anche in panchina le cose cambieranno. Il rapporto logoro con Sousa terminerà a fine stagione senza troppi problemi né da una parte né dall'altra. Della Valle vuole in panchina un tecnico bravo con i giovani e magari pure italiano e i nomi ormai li conosciamo bene: Di Francesco o Giampaolo. In questo momento sembrano loro a contendersi la panchina della Fiorentina, a meno che De Laurentiis non decida di cacciare Sarri.