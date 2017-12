L'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro il Milan di sabato. Il giocatore argentino ha esordito soffermandosi sul rapporto col padre allenatore: "E’ importante avere un padre nel mondo del calcio. Mi ha sempre dato ottimi consigli, anche se le scelte è giusto che le faccia io. Ora lo ascolto per rendere meglio nella vita, ma come calciatore devo seguire quello che mi dice il mio allenatore Stefano Pioli. Chiesa? E' un grande giocatore, ma è giovane e con tanti margini di miglioramento. Nel prossimi anni potrà diventare veramente molto forte".



Sul match coi rossoneri: "Tre punti contro il Milan sarebbero molto importanti per la nostra classifica, non perché papà ha giocato nell’Inter. Al di là del momento che stanno passando sono una grande squadra, forte e tosta. Non sarà facile vincere, ma ci dobbiamo provare. La numero 9? Ho deciso di indossarla perchè è appartenuta a Batistuta, un mito da queste parti. Ho imparato che non contano solo i gol, ma anche aiutare i compagni a segnare. Ma è un aspetto che posso ancora migliorare, così come devo imparare a essere più cattivo sotto porta e ad aggredire maggiormente il pallone. Pioli me lo ripete sempre".