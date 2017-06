Fiorentina e Giovanni Simeone, il primo approccio non è stato positivo. Il club gigliato sta già cercando di pararsi le spalle in vista della probabile partenza nel corso dell'estate di Nikola Kalinic ed ha individuato nel giovane centravanti del Genoa un possibile sostituto.



I viola hanno già fatto pervenire una prima proposta a Preziosi per l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto alla fine di questa stagione, con una cifra fissata a 15 milioni di euro. Cifra ritenuta bassa dal Genoa che punta ai 20 milioni per il cartellino dell'argentino.