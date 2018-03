L’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato a Radio Bruno al termine del match contro il Crotone: "La cosa più importante è che siamo lì, continuiamo a crescere a formare questo gruppo, dobbiamo continuare con questo clima positivo. L’incontro con Batistuta? Già solo a vederlo ci ha trasmesso la voglia e l’unità con la realtà viola, lui è un pezzo importante della storia della Fiorentina. Ci ha dato tantissima grinta e voglia. Saponara? E’ un giocatore speciale, lui quando ha la palla so che in qualunque momento me la può servire. Sono contento di avere un compagno così, anche fuori dal campo, è un bravissimo ragazzo. Crede nel lavoro come noi e si merita questi riconoscimenti. Il ritorno a Udine? Sono molto felice di aver conosciuto una persona magnifica e sorridente come Davide, è un momento ancora difficile da passare. L’unità e il gruppo sono le cose più importanti da portare avanti in questo momento