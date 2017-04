Ecco il report medico della Fiorentina in merito alle condizioni di Nikola Kalinic: 'Gli accertamenti diagnostici eseguiti stamani a Nikola Kalinic hanno escluso lesioni - si legge su violachannel - È già iniziata la terapia per la lombalgia che ha determinato la sostituzione nella gara di ieri'. Sospiro di sollievo dunque per Paulo Sousa ma questo tipo di infortunio è fastidioso e dunque andrà monitorato di giorno in giorno per capire quando il croato potrà tornare a disposizione