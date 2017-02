Il lancio dei giovani non è mai stato un problema per Paulo Sousa, che ha puntato forte su Chiesa e Bernardeschi in questi due anni ma ha chiamato in prima squadra anche diversi portieri. Aldilà di Lezzerini e Dragowski, classe '95 e '97, sono stati promossi a turno prima i '99 Satalino e Cerofolini ed ora anche il 2000 Simone Ghidotti: è lui la sorpresa del gruppo dei convocati viola in vista della sfida con l'Udinese: portiere della Nazionale Under 17 e una nuova promessa per la Fiorentina.