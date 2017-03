L'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato a Bergamo contro l'Atalanta: "Faccio i complimenti a Gasperini e ai suoi giocatori, meritano quanto hanno perché frutto di un lavoro che dura da anni e rappresentano un esempio che spinge tutti noi a migliorarci sempre".



"Il mio futuro? Io sono concentrato solo sul presente. Il gruppo è unito e mi segue, basta guardare quello che accade in campo ed il campo è sempre una garanzia. Tutti i miei giocatori vogliono crescere continuando ad avere fiducia in quel che facciamo, provandoci sempre e dimostrandomi grande attaccamento. E nonostante tutto cerchiamo sempre di preparare le partite per vincerle".



"Bernardeschi prima di fermarsi ha sempre dato la propria disponibilità anche sottoponendosi a infiltrazioni pur di giocare, è un valore aggiunto per lui e per noi. Per un allenatore la sua disponibilità è qualcosa di straordinario. Anche l'anno scorso subivamo molto, però l’entusiasmo e i risultati coprivano un po' tutto. Adesso, invece, siamo più esposti. Alla società ho sempre parlato chiaro, anche sui nostri limiti".