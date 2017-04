Cristian Tello, esterno della Fiorentina, ha parlato a Tuttosport sul futuro: "Sono pronto, al di là di chi non arriverà. Conta sentire la fiducia ed è sempre stato così, la Fiorentina ha tutto per crescere. Può starci un anno così dopo tanti buoni: il prossimo, sono certo, ci batteremo per un posto in Champions".