Non sarà semplice per Paulo Sousa costruire la sua formazione per la sfida con l'Atalanta di domenica, all'ora di pranzo. Il portoghese infatti deve fare i conti con la squalifica di Saponara ma soprattutto con i problemi fisici di Ilicic e Bernardeschi: entrambi si sono allenati a parte anche oggi e il loro impiego dal primo minuto è in forte dubbio. Non certa neanche la convocazione, con lo sloveno che deve recuperare da una contrattura, il numero dieci invece dal fastidio a una caviglia.