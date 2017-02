La Fiorentina vuole andare avanti con Paulo Sousa fino al termine della stagione: nessun altro allenatore è stato contattato. Compreso Federico Guidi, tecnico della Primavera viola. Ma il discorso potrebbe cambiare in caso di una brutta sconfitta nella prossima partita di campionato in casa con il Torino.



Per la prossima stagione, secondo la Gazzetta dello Sport, Giampaolo (Sampdoria) è in vantaggio su Di Francesco (Sassuolo) e Maran (Chievo). Il nome che metterebbe tutti d’accordo è quello di Sarri, ma strapparlo al Napoli pare durissima. Dalla Francia rimbalza ogni tanto anche il nome del portoghese Jardim (Monaco).