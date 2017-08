La Fiorentina ha chiuso per Cristiano Biraghi, come comunicato sul proprio sito ufficiale dalla società viola. Sarà il giocatore cresciuto nell'Inter il rinforzo per la corsia difensiva di sinistra per Stefano Pioli. Questa la nota della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi dal Delfino Pescara 1936. Nato a Cernusco sul Naviglio l’1 Settembre del 1992, Biraghi, terzino sinistro, ha indossato le maglie di Catania, Chievo, Granada e Pescara. Il calciatore vanta inoltre 22 presenze e un gol in Nazionale Under 21. Il calciatore sarà domani a Firenze per effettuare le visite mediche".