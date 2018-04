Il confronto odierno tra Fiorentina e Lazio - scrive La Nazione - sembra molto più equilibrato rispetto a quello di un girone fa. I viola, devastati dalla scomparsa di Astori, hanno ripreso forza e trovato nuove strade in campo grazie anche al rilancio di Saponara. I biancocelesti non sono da giudicare per le quattro randellate prese in venti minuti a Salisburgo, perché sono in lotta per l’accesso diretto alla prossima Champions League e hanno numeri molto chic. Una gara difficile da prevedere e gestire, ma fra tutti c’è un giocatore che sembra avviato per il salto di qualità: Federico Chiesa.