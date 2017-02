Matias Vecino, centrocampista della Fiorentina, intervistato da Il Messaggero in vista del match contro la Roma, ha parlato del capitano giallorosso, Francesco Totti:



"Non ho la fortuna di conoscerlo, solo di fama: lo ammiro per quanto ha fatto in una carriera straordinaria e per quanto sta continuando a fare. Ogni volta che entra Totti fa la differenza, su questo non ci sono discussioni. Il calcio è divertimento allo stato puro. Lo vedo molto allegro e se sta bene fisicamente, gli mando questo messaggio: Francesco per favore non smettere, vai avanti".