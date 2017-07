Il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara, come riportato da Radio Bruno, è stato accompagnato in una clinica privata per sostenere una visita medica di controllo dopo l’intervento di pulizia del menisco. Il giocatore, che ieri ha incontrato i tifosi al Viola Store Stadio camminando con le stampelle, nei prossimi giorni dovrebbe cominciare a lavorare in vista del suo recupero.