Il giocatore della Fiorentina Rafik Zekhnini ha rilasciato un'intervista a Svenskafans.com: "Sono felice di giocare in uno dei migliori campionati del mondo. So che la Fiorentina mi ha seguito molto lo scorso anno. Mi hanno dimostrato interesse ed io sono felice di essere qui. Debutto a San Siro? Me lo ricorderò per il resto della mia vita, è stata un’emozione. La sfida contro il Real Madrid? E’ stata emozionante, Cristiano Ronaldo è sempre stato uno dei miei idoli ed è stato bello trovarmelo davanti. Voglio imparare il più possibile da giocatori come lui. Pioli? È bravo. Chiaro e concreto con ciò che vuole dalla squadra. Mi ha detto che arriverà il mio momento".