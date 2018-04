Nella giornata di ieri, come raccontato da Il Sito di Firenze, un gruppo di studenti-tifosi, sostenitori del Napoli, ha iniziato a intonare, in centro a Firenze, in Piazza della Repubblica, cori per esultare dopo la vittoria all'Allianz Stadium. E se in Campania non si è andati a dormire, in Toscana si è rimediato il giorno dopo. In attesa di Fiorentina-Napoli, crocevia per lo Scudetto in programma domenica alle ore 18:00 al 'Franchi'.