"Sono emozionato, ma in campo sarà un'altra cosa". E in effetti è stata tutta un'altra cosa. Leonardo Bonucci è alla prima in quella che è stata la sua casa per 6 anni, quello Juventus Stadium, che ha cambiato anche nome in Allianz Stadium, dove ha vinto ed è diventato grande. E ora, da capitano del Milan, è stato subissato dai fischi: prima in "borghese", all'ingresso in campo in giacca e cravatta, per la solita ricognizione prepartita, poi al riscaldamento, fino ad arrivare al fischio d'inizio.



Subito dopo il minuto di silenzio per Emiliano Mondonico, un coro è partito dallo Stadium: "Uomo di m...", poi, al suo primo tocco di palla, tantissimi fischi assordanti. Anche uno striscione contro Bonucci: "L'unico Leonardo che sposta gli equilibri era Da Vinci​", tornando sul tormentone "sono qua per spostare gli equilibri" nel giorno della sua presentazione da giocatore rossonero.