Una missione in terra cinese attende nelle prossime ore alcuni emissari del Genoa.



Il responsabile del settore giovanile rossoblù, Michele Sbravati, e il segretario organizzativo del club, Alessio Vernazza, sono sbarcati ieri a Guangdong ospiti del consorzio Soccer China Star. Scopo del viaggio illustrare ai vertici calcistici di Pechino strategie e modelli di sviluppo utilizzati dalla società ligure nella formazione e nella crescita del proprio settore giovanile.



In cambio i dirigenti rossoblù avranno la possibilità di visionare ed eventualmente opzionare alcuni dei calciatori in erba più interessanti del panorama calcistico cinese, ispezionando oltre 800 ragazzi nati tra il 1999 e il 2005 in circa sessanta scuole calcio.



La missione nel paese orientale, che durerà una settimana, sarà inoltre un'ottima occasione per studiare da vicino le possibilità di sviluppo del marketing e del merchandising del Grifone in un mercato dalle potenzialità enormi.