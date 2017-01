La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Gli attaccanti continuano a infiammare le trattative. Il colpo del giorno è del Perugia che si assicura il capocannoniere della Lega Pro (15 reti in 21 presenze) Francesco Forte. Il goleador della Lucchese ha prolungato il contratto fino al 2020 con l’Inter, che lo girerà in prestito agli umbri. Forte prenderà il posto di Bianchi, che non rientra nei piani del club e finirà fuori lista.



Se il Perugia sorride, in casa Ternana regna l’amarezza per Eusepi che ha rifiutato dopo che i rossoverdi ieri avevano chiuso l’accordo con il Pisa. Ora a Terni potrebbero indirizzarsi su Pettinari (Pescara). A proposito di punte: il Bari potrebbe aver concluso la sua lunga ricerca grazie a Floro Flores (Chievo), che nelle prossime ore potrebbe firmare fino al 2018 coi pugliesi; mentre a Carpi è arrivata l’ufficialità di Beretta (Milan, era all’Entella) ed è questione di ore per il ritorno di Mbakogu (Krylya), invece per la prossima stagione arriverà Santini (Pontedera). Cappelluzzo rinnova col Verona sino al 2020.



L’Entella, che si avvicina a De Luca (Bari) per l’attacco, ingaggia Ardizzone dalla Pro Vercelli, pronta a sostituirlo con Vives (Torino). Il Pisa si avvicina a Valiani (Bari). Anche la Ternana cerca rinforzi: nel mirino Romizi (Bari) e Ledesma (ex Panathinaikos). Ufficiali gli arrivi di Manaj (Inter, era a Pescara) al Pisa, di Lezzerini all’Avellino in prestito dalla Fiorentina, di Macek al Bari dalla Juve e del duo Gomis (Torino, era al Bologna) e Bittante (Empoli, era al Cagliari).