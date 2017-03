Un sondaggio svolto da RTL in Francia, ha rivelato come la pensano i francesi su Karim Benzema. Come ha confermato Deschamps, il giocatore del Real Madrid potrebbe essere riconvocato in Nazionale, ma non tutti sono d’accordo. Secondo i dati raccolti, il 78% del campione di 1.006 francesi intervistati, non rivogliono Benzema nella Nazionale. Per contro, solo il 22% lo convocherebbe per i prossimi impegni contro Lussemburgo e Spagna.



Dopo il brutto scandalo, che lo ha visto protagonista nel ricatto al compagno di Nazionale Valbuena, Benzema era stato escluso dagli Europei. Se l’attaccante dei blancos non viene ben visto dai propri connazionali per tale motivo, vi è un altro giocatore la cui ascesa è inversamente proporzionale. SI tratta di Antonie Griezmann, che il sondaggio ha incoronato come nuovo idolo francese con il 46% dei voti. Paul Pogba, a sorpresa, si è invece fermato al 7% delle preferenze, dietro a Hugo Lloris e Payet.