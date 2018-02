Lorenzo Ariaudo, difensore del Frosinone, parla in conferenza stampa: "Siamo consapevoli della nostra forza, i meccanismi ormai sono consolidati. Miglioramenti in difesa? Si trattava solo di restare più concentrati. C'è stato un momento in cui al primo tiro in porta subivamo gol. Ora non è più così. La nostra forza è il gruppo, ci alleniamo bene. Anche chi gioca meno, fornisce sempre buone prestazioni. Bari prossimo avversario? Ha le carte in regola per fare bene: a livello di singoli è probabilmente la squadra più forte della serie B. Troveremo un clima ostico, ma faremo di tutto per metterli in difficoltà. Chibsah? E' un ottimo giocatore, che ha rinforzato la rosa. Fisicamente sta bene e recupera tanti palloni. Empoli e Palermo? Non è detto sia solo una corsa a tre, ci sono ancora tanti punti in palio."