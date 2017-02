L'allenatore del Frosinone Pasquale Marino a Sky Sport dopo il pareggio con il Perugia: "Abbiamo cercato di fare la gara e abbiamo disputato un buon primo tempo, poi è venuto fuori il Perugia, contestualmente al nostro calo nel secondo tempo. Abbiamo dovuto fare due cambi forzati, siamo andati un pò in difficoltà, in molti non erano al meglio per gli impegni ravvicinati. Dovevamo essere più cinici nel primo tempo, quando abbiamo avuto la possibilità di chiudere, alla fine credo che non abbiamo rubato assolutamente nulla e l'arbitro ha preso decisioni giuste. Dobbiamo essere più cinici davanti e dobbiamo arrivare avanti con più uomini. La strada è giusta perché concediamo poco agli avversari".