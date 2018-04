Una vita da dodicesimo, al Milan. E anche al Napoli. I rossoneri lo portarono in Italia, nel 2012, pescandolo dalla squadra B del Cruzeiro: 9 presenze con la Primavera di Aldo Dolcetti, 11 reti subite, ma 7 vittorie (vincendo 1-0 il derby), nella sua prima stagione. In Prima Squadra, però, niente. Poi, l'anno dopo, 6 presenze sempre coi più giovani e 7 nella squadra di Allegri: Gabriel mostra le sue qualità, tra gli alti e bassi che caratterizzano le prestazioni di un portiere 22enne. "Serve continuità", il pensiero suo e della società, e infatti, nell'estate 2014, va in prestito al Carpi di Castori: la prima in panchina, alle spalle di Kelava, poi sempre titolare, con 39 presenti, 23 clean sheet e la Serie A conquistata sul campo.



IL NAPOLI E IL CAGLIARI - L'anno dopo va a Napoli, in prestito, non vuole restare a fare il dodicesimo al Milan. Ma anche in azzurro, si ritrova alle spalle del titolare: al Milan era Abbiati, in azzurro è Reina. Una presenza in campionato, 3 in Europa League. Poco, troppo poco. E una crescita che si ferma. Il ritorno al Milan nel 2016, il prestito al Cagliari a gennaio, altre 3 presenze, l'ennesimo ritorno in quel di Milanello, l'ennesima naftalina in tribuna. Fino a gennaio, quando si fa male Provedel a Empoli....



IL PIANO DELL'EMPOLI - Da quarto portiere al Milan a titolare dell'Empoli, seria candidata per la promozione. Un balzo improvviso, un salto che non spaventa Gabriel, portiere brasiliano così sicuro delle proprie qualità che, pur di giocare, decide di abbassarsi l'ingaggio. E infatti, sbanca la B un'altra volta: 15 presenze, 5 clean sheet, nessuna sconfitta e un'altra Serie A conquista sul campo. L'Empoli ci ha creduto, l'Empoli ci crede anche per il futuro: il piano di Corsi è quello di parlare col Milan per trattare un suo acquisto a titolo definitivo (è in prestito fino al 30 giugno); il classe '92 non rientra nei piani rossoneri e, con un contratto in scadenza nel 2019, questa estate sarà l'ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione. Previsti contatti prossimamente, con la volontà di accontentare tutti (valutazione tra 1-2 milioni di euro). L'Empoli lo vuole tenere, il Milan lo vuole cedere. E Gabriel, dopo una vita alle spalle degli altri, vuole giocare, finalmente, in Serie A.



