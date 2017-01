Come appreso da calciomercato.com, Roberto Gagliardini e l'Inter sono pronti a dirsi sì. Per davvero, per un trasferimento immediato. Questa volta, i dirigenti nerazzurri hanno stretto per definire subito un'operazione che era stata pensata per giugno, ma potrà essere anticipata così da sorpassare la forte, fortissima concorrenza della Juventus (ancora attiva ma in seconda fila): il ds Piero Ausilio ha messo sul tavolo dell'Atalanta un prestito con diritto di riscatto formale (che a livello verbale varrà come un obbligo) da 25 milioni di euro complessivi, più bonus in parte molto facili da raggiungere e in parte più complessi che porteranno l'affare a costare fino ai 27 milioni di euro potenziali.



L'ULTIMO OK CINESE - L'Atalanta ha accettato la bozza di offerta, gli accordi sono pronti. Per firmare già nei prossimi giorni manca però l'ultimo ok da Suning in termini di Fair Play Finanziario, bisogna far quadrare i conti ed è una manovra delicata visto che l'Inter aveva attivato già diverse trattative, tra cui quella per Lucas Leiva in particolare mai chiusa fino in fondo proprio per lasciarsi uno spiraglio su Gagliardini. Naturalmente il giocatore è apprezzatissimo da Suning che condivide l'operazione, per questo è atteso in termini economici l'ultimo via libera all'affare.



TRA INCONTRO E VISITE - Ci vorrà ancora un po' di pazienza e un nuovo incontro: l'agente di Gagliardini, Giuseppe Riso, presto incontrerà i dirigenti nerazzurri per completare il contratto che attende il centrocampista della Nazionale; poi sarà il momento delle visite mediche, che l'Inter sta preparando per evitare beffe. Perché la Juventus non smette di informarsi, l'Inter è a un passo dal traguardo, serve solo l'ultimo ok dalla Cina prima di definire questa operazione come fatta e finita. E prima che Gagliardini diventi nerazzurro davvero. I passaggi finali di un affare che attende di essere completato. Proprio con Riso, non è escluso che si parli anche di Pierluigi Gollini, portiere dell'Under21 che lascerà l'Aston Villa: può essere un'altra strada di questo lungo mercato di gennaio nerazzurro.