Leader tecnico e caratteriale dell'Under 21 di Di Biagio e punto di riferimento anche dell'Inter del futuro. Roberto Gagliardini non si ferma più e, dopo una stagione estremamente importante che lo ha visto conquistarsi la maglia nerazzurra e immediatamente un posto da titolare dopo una prima metà di stagione su altissimi livelli all'Atalanta. La partenza sprint con l'Inter ha fatto seguito a un periodo di appannamento coinciso col crollo della formazione di Pioli, ma anche il nuovo allenatore Luciano Spalletti lo ha indicato come una delle certezze da cui ripartire per la costruzione di una squadra nuovamente competitiva.



NIENTE FERIE PER SPALLETTI - Nonostante un'annata lunga e intensa, che si concluderà il prossimo 30 giugno nella migliore delle ipotesi (in caso di finale dell'Europeo Under 21), Gagliardini ha già comunicato alla dirigenza dell'Inter di essere disposto a rinunciare a buona parte delle vacanze che gli spetterebbero pur di mettersi a disposizione del tecnico di Certaldo al più presto possibile. Il raduno dell'Inter è fissato per il prossimo 6 luglio e si svolgerà a Riscone di Brunico fino al 16 prima della partenza per la Cina per disputare la International Champions Cup; per la tournèe asiatica il centrocampista bergamasco vuole esserci e, in attesa dei primi botti di mercato del club nerazzurro tra cui anche un grande centrocampista, è lo stakanovista Gagliardini il primo "acquisto" dell'Inter targata Spalletti.