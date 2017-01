Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, nel pre-partita della sfida tra i rossoneri e il Cagliari, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Premium Sport:



SU DEULOFEU - “Il Milan, la sua volontà, l’ha dimostrata. Toccherà all’Everton decidere. Noi sul mercato stiamo cercando un attaccante esterno, niente centrocampisti, difensori, portieri o prime punte. Il Condor è andato in pensione. Prima erano tempi diversi e situazioni diverse. In uscita ci potrebbero essere Vangioni e Ely, oltre allo scambio di portieri. Non giochiamo le coppe europee, quindi se siamo in 25-26 va bene. Davanti alla difesa abbiamo Locatelli e abbiamo fiducia in Bertolacci e poi recupereremo Montolivo tra due mesi circa”.



SU DONNARUMMA - "Ha un contratto fino al 2018. Ovviamente lo teniamo”.



SU KEITA - “E’ un grande esterno, ma ripeto: il mercato di gennaio del Milan deve terminare a saldo zero. Ho chiesto al mio amico Lotito di regalarmelo, non vi dico come mi ha risposto…”.



SULLA SUPERCOPPA - “Con Montella in panchina, abbiamo battuto due volte di fila la Juventus, credo che nessuno abbia ottenuto questi risultati. Dobbiamo cercare di non perdere punti con le medio-piccole e poi ci sono gli scontri diretti, saranno loro a determinare i piazzamenti in Europa”.