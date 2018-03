In vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo, data che coincide con un derby tra Milan e Inter di enorme importanza, l'ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani ha rilasciato queste dichiarazioni all'Ansa: "L'Inter delle elezioni sono i 5 Stelle, non il Pd. Sono più dannosi, sono il grande pericolo per il Paese. Domenica sarò a San Siro e vivrò la partita con la passione di sempre". Sul precedente del 2001, quando il Milan ottenne la storica vittoria per 6-0 e due giorni dopo Silvio Berlusconi diventò Presidente del Consiglio: "Si può ripetere questo scenario? Un 6-0 sarebbe chiedere troppa grazia a Sant'Antonio. Però una doppietta sarebbe bella". Infine, una battuta sulle emozioni provate per il successo ai rigori in Coppa Italia contro la Lazio: "Ho esultato come per quelli della Supercoppa di Doha. Poi ho subito mandato un messaggio a Fassone, a Gattuso, a un po' di giocatori che hanno segnato i rigori, tipo Bonaventura e Romagnoli, e a Gigio Donnarumma che li ha parati".