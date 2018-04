Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ora senatore per Forza Italia, dice la sua al corriere.it sul rigore dato contro la Juventus nella sfida di Madrid col Real: "La Juve meritava di vincere contro il Real. Quel rigore era dubbio, e poi è stato assurdo espellere Buffon: significa non capire la psicologia nel calcio. Insomma: questo arbitro è stato un c…".



CLUB IN PARLAMENTO - Sempre come riporta corriere.it, parla anche della divisione calcistica che c'è in Parlamento, ed è pronto a fondare un Milan Club: "Faremo un club anche a Palazzo Madama. Salvini? Certo che sarà dei nostri: è un grande milanista e nostro alleato, Luca Lotti e Maria Elena Boschi? Sono deputati, siamo di partiti diversi ma della stessa fede”.