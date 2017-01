Umberto Gandini ha parlato a Sky Sport dell'impatto che sta avendo la Cina sul mercato europeo: ''I soldi dalla Cina stanno drogando il mercato, creando opportunità per società che non pensavano di poter commercializzare il loro asset a questi livelli. Ma non mi stupirei di vedere presto tutta una serie di giocatori di ritorno con stipendi ingestibili per il calcio europeo perché non troveranno lo spazio promesso''.



MERCATO DI GENNAIO - L'amministratore delegato della Roma si è poi soffermato sul mercato di gennaio dei giallorossi, che dovranno fare acquisti in attacco per sostituire Salah: ''Noi abbiamo già una squadra competitiva con i ruoli coperti. Con Iturbe che è andato via e Salah in Coppa d'Africa, abbiamo comunque la necessità di fare qualcosa davanti. Stiamo monitorando varie situazioni. Ci sono tanti giocatori in vendita, nelle prossime due o tre settimane tante situazioni cambieranno. Lo scudetto? Qui non manca nulla per vincere, forse solo la consapevolezza che comunque sta piano piano crescendo nella squadra. I giocatori, sotto la guida di Spalletti, lo stanno capendo''.



TOTTI, DE ROSSI E SPALLETTI - Gandini si è anche soffermato sulle situazioni di Spalletti, Totti e De Rossi che hanno il contratto in scadenza a giugno: ''Con Spalletti c'è una totale trasparenza di rapporti, i risultati diranno cosa succederà. Siamo contentissimi e ha tutto il nostro supporto. Per quanto riguarda Totti e De Rossi, ci confrontiamo con loro tutti i giorni. Sanno loro cosa vorranno fare, noi siamo pronti ad ascoltarli in qualsiasi momento''.



NUOVO STADIO - L'ultimo tema toccato da Gandini è stato quello dello stadio, che tiene banco a Roma da diversi anni; l'amministratore delegato dei giallorossi si è anche soffermato sulla questione barriere all'Olimpico: ''È un progetto importantissimo per noi e per tutta la città. Durante la costruzione saranno impiegati 1.500 addetti nel settore edilizio, mentre a regime ci saranno quattromila persone che lavoreranno nell'area stadio. Le barriere all'Olimpico? Il contatto con le autorità è costante, stiamo facendo di tutto per far tornare quell'atmosfera magica che c'era sugli spalti''.