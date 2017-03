La Roma torna in Francia e Rudi Garcia parla della sua ex squadra. L'ex tecnico giallorosso, ora al Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa del match di domani tra i giallorossi e il Lione. "Spero che la partita di domani sia l'occasione per il pubblico francese di vedere da vicino Francesco Totti, che è qualcosa di eccezionale, un calciatore eterno dalla Città Eterna".



A proposito della sfida di domani, Garcia non si schiera: "Sono francese, non posso desiderare la vittoria di una squadra straniera, ci servono punti per il ranking UEFA, ma la Roma mi è rimasta nel cuore, vinca il migliore", ha concluso Garcia.