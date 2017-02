Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Palermo: "Tra Toloi, Zukanovic e Masiello decido di volta in volta chi schierare. In quel reparto tra poco conterò anche Bastoni, é un reparto molto completo. Migliaccio si é appena fatto male in allenamento quindi non sarà dei nostri".



I NUOVI ARRIVI - "I nuovi, Cristante, Hateboer e Mounier, sono arrivati con l'obiettivo di giocare e prendere spazio, la squadra comunque é già definita nella parte iniziale, ma nella fase lunga di molte partite che ci attendono possono entrare e diventare determinanti".



CONTI E SPINAZZOLA - "Purtroppo Konkò e Dramé si allenano ancora im differenziata e per fortuna ci sono Conti e Spinazzola che hanno una continuità fantastica: si parla poco di loro ma sono fondamentali.



SU I DIFFIDATI - "I quattro diffidati, Gomez, Kurtic, Masiello e Kessié, non verranno esclusi dal campo perché diffidati: nel girone di ritorno é normale si accumulino le ammmonizioni."