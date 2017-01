Non solo l'Inter gongola per il rendimento di Roberto Gagliardini, anche il suo ex allenatore all'Atalanta Gian Piero Gasperini confessa a Sky Sport: "Se me lo aspettavo? Ci speravo molto, prima di andare via gli dissi che non doveva sentirsi un ragazzo all'Inter, ma doveva giocare fin da subito con grande personalità e così ha fatto. Ha subito spaccato".