Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato della partita vinta dai nerazzurri contro il Crotone: ''Vittoria importante e difficile. Ci hanno impedito di giocare nel primo tempo perché sono stati molto fisici. È una buona stagione. Vogliamo continuare la corsa. Tredici partite sono tante, ma volevamo arrivare agli scontri diretti che ci attendono sfruttando al massimo il calendario. Se continuiamo così le probabilità di arrivare in fondo crescono. Nel primo tempo abbiamo giocato troppi palloni all'indietro, soprattutto con i centrocampisti. Ho provato a spostare anche Gomez davanti. Nella ripresa nel mezzo eravamo in superiorità numerica e siamo stati più pericolosi, giocando meglio. Io qua sto molto bene, e sono appagato e gratificato del lavoro che stiamo facendo. Anche come sono accolto da città e società: è un ambiente ideale. Una grande? Non so come la pensate, ma di posizione di classifica l'Atalanta ora è una grande. Anche col Genoa mi è capitato spesso di arrivare davanti a quelle che chiamate grandi. La posizione nostra è meritata: speriamo di mantenerla. Stiamo facendo un campionato da grande squadra. Conti e Spinazzola stanno facendo prestazioni incredibili. Conti segna con grande regolarità e il loro biglietto da visita sono le prestazioni che fanno''.