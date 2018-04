Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la consegna del Premio USSI Piemonte come miglior allenatore del 2017: "Allenare la Juventus o il Torino? Non c'è mai stata una vera opportunità, anche se qualche volta magari ci siamo andati molto vicino. Vuole dire che nessuno è profeta in patria".



SUL MOMENTO DELL'ATALANTA - "La sconfitta con la Sampdoria ci ha tolto quel piccolo vantaggio che avevamo accumulato sulle avversarie ma la lotta è ancora molto aperta visto che le sette partite che mancano alla fine del campionato sono ancora tante. Sarebbe bello per noi tornare in Europa: non era l’obiettivo iniziale ma visto siamo in ballo, lotteremo fino alla fine. Le prossime quattro partite saranno decisive. La sfida contro l'Inter? La prossima giornata sarà importante, ma ci sono ancora due posti da assegnare".



SULLA SERIE A - "E' un campionato appassionante anche per merito del Napoli che è riuscito a tenerlo vivo".