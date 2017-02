Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, ospite ieri sera di Tiki Taka su Italia 1, ha parlato brevemente anche del suo passaggio dal Genoa ai bergamaschi avvenuto la scorsa estate: "Sono venuto qui per lavorare con i giovani - ha spiegato l'allenatore piemontese - Dopo aver lasciato il Genoa pensavo di fermarmi un anno. Ma poi è arrivato Percassi che mi ha convinto con il progetto che prevedeva l'investimento sui giovani e il tempo necessario per trovare la giusta strada".



Uno degli ultimi successi raccolti dal Gasp sulla panchina del Grifone è stato il rilancio di Niang e Suso, giunti in Riviera da incompiuti ed aiutati a compiere il salto verso la definitiva affermazione: "Entrambi a Genova hanno trovato l’ambiente giusto per crescere serenamente e dimostrare le loro qualità" ha spiegato brevemente il tecnico che poi ha anche fatto il punto sulla situazione attuale del Genoa: "La squadra saprà come riprendersi: è scritto nella sua storia".