Gastaldello ha parlato a Sky Sport del suo futuro e del mercato del Barcellona, che ha perso Neymar: ''Questo Bologna ha ampi margini di miglioramento, ma serve lavorare tanto. Lo stiamo facendo, questa settimana ci sarà una grossa mano grazie alle amichevoli importanti. Quest'anno vogliamo avere più possesso palla e creare più occasioni da gol, dietro dovremo essere bravi ma anche i due in mezzo al campo che faranno un lavoro molto dispendioso. I nuovi arrivi dietro? Non cambia niente, la concorrenza è la base per crescere. Nessuno ha il posto fisso, va guadagnato durante la settimana. La differenza la farà chi starà sempre sul pezzo. Io via dal Bologna? Sono tante chiacchiere. Io penso al presente, penso a lavorare. Sto bene a Bologna e non ho nessuna voglia di muovermi, ma il mercato cambia da un giorno all'altro. Io voglio allenarmi bene e pensare al presente, quello che sarà lo vedremo. Chi può comprare il Barcellona? Dybala lo vedo vicino ai fenomeni del Barcellona, sarebbe un profilo buono per loro''.