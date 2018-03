Lamberto Boranga torna in campo alla veneranda età di 75 anni. Il portiere classe 1942, riporta la Gazzetta dello Sport, è stato tesserato in terza categoria dalla Marottese. Il numero 1 umbro, che ha vestito la maglia di Fiorentina, Reggiana, Brescia, Cesena, Parma, Varese, e Foligno, non è nuovo a ritorni in campo di questo tipo: si ricordano infatti le esperienze con il Bastardo nel 1993 nella Promozione umbra, nel 2010 con l' Ammeto e nel 2015 con il Papiano entrambe di seconda categoria