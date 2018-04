Quello di Davide Ballardini non è l'unico contratto in scadenza a giugno in casa Genoa.



CONFERME - Sono infatti addirittura dieci i giocatori dell'attuale rosa il cui vincolo contrattuale si esaurirà al termine della stagione in corso. Tra questi soltanto tre al momento sembrano destinati a vestire ancora il rossoblù. Come ricorda questa mattina Il Secolo XIX Goran Pandev e Nicolas Spolli rappresentano due delle colonne dell'attuale spogliatoio genoano ma sono anche importanti punti di riferimento in campo. Difficile pensare ad una squadra che possa ripartire senza il loro apporto. Anche il ghanese Isaac Cofie, spesso finito sul mercato in passato, sembra essersi definitivamente guadagnato la fiducia della dirigenza grazie ad un comportamento esemplare tenuto in questi mesi di scarso utilizzo. Il centrocampista di Accra è inoltre un prodotto del vivaio e dunque risulterebbe essere un tassello importante nella compilazione della lista dei 25 giocatori schierabili in Serie A.



PARTENZE - Situazione del tutto opposta invece per altri elementi in scadenza. Quasi certi dell'addio sono il marocchino Adel Taarabt, che dopo 18 mesi di prestito tornerà al Benfica suo club di appartenenza, Santiago Gentiletti, fuori rosa dallo scorso gennaio, e Luca Rigoni, troppo spesso protagonista di episodi sgradevoli.



INCERTI - Restano infine ancora da definire le posizioni dei vari Miguel Veloso, Aleandro Rosi, Darko Lazovic e Giuseppe Rossi. I primi tre hanno diverse richieste dall'estero ma potrebbero restare in rossoblu a patto di ridursi lo stipendio. Il destino del attaccante italo-americano è invece ancora tutto da decifrare. Il presidente Preziosi vorrebbe tenerlo ma molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dal rendimento che sarà in grado di garantire in queste ultime quattro giornate di campionato.