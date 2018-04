Andrea Bertolacci lo ripete ad ogni intervista: "Il mio futuro è un'incognita. Cosa fare lo vedrò a fine stagione". Un concetto chiaro ribadito anche ieri sera a margine del Premio Gentleman 2017: "Ora sono concentrato su queste ultime quattro partite - ha detto ai microfoni di Primocanale - voglio divertirmi e fare bene, poi sul futuro si vedrà, ma non so ancora nulla".



Una situazione di incertezza che nasce dalla sua condizione di tesserato del Milan in prestito al Genoa. L'accordo stipulato la scorsa estate tra liguri e lombardi non prevede alcun tipo di clausola di riscatto da parte del Grifone che pertanto a fine campionato lascerà che il centrocampista torni alla base. Il problema è che in questi mesi passati all'ombra della Lanterna Bertolacci sembra essere rinato, lasciandosi alle spalle le deludentissime stagioni trascorse in rossonero. Da qui i dubbi su cosa fare del proprio avvenire sportivo.



Il ragazzo a Genova resterebbe volentieri, diventando una delle colonne del nuovo corso rossoblù, qualunque sia il prossimo allenatore. Gli ostacoli però non mancano e sono soprattutto di natura economica. Tre stagioni fa Bertolacci venne pagato dal Milan 20 milioni di euro, un investimento notevole non ancora del tutto ammortizzato. Il club meneghino, quindi, rinuncerebbe a lui soltanto in maniera definitiva ma dietro il pagamento di un sostanzioso corrispettivo, difficilmente inferiore ai 10 milioni. C'è inoltre da tenere in considerazione l'alto stipendio percepito dal 27enne romano: 2 milioni netti all'anno. Cifre proibitive per il Genoa ma difficili da sostenere anche per i meneghini ad un elemento che rischia di diventare un costosissimo esubero.



Per risolvere questa intricata situazione servirà uno sforzo collettivo da parte di tutte e tre le parti in causa. Ma come ripete il diretto interessato prima bisogna attendere la fine di questa stagione.