Saranno con ogni probabilità tre vecchie conoscenze di San Siro a guidare l'attacco del Genoa domenica a Crotone.



Il primo Grifone del Ballardini-ter partirà schierando un 4-3-1-2 che avrà negli ex milanisti Gianluca Lapadula e Adel Taarabt il proprio tandem offensivo, con il reduce dal triplete interista Goran Pandev in vantaggio su Andrea Bertolacci, un altro che al Meazza era di casa fino a pochi mesi fa, ad agire alle loro spalle.



Dopo oltre dieci giorni di prove il tecnico romagnolo sembra dunque essersi convinto che questo possa essere lo schieramento ideale per cercare di non uscire dal Ezio Scida a mani vuote. Le novità più grosse, tuttavia non saranno davanti ma negli altri due reparti. A comporre la cerniera di centrocampo ci penseranno Veloso, Omeonga e Rigoni, mentre in difesa Izzo slitterà sulla fascia destra e Laxalt arretrerà il proprio raggio d'azione su quella sinistra. In mezzo confermata la coppia centrale formata da Rossettini e Zukanovic.