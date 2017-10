Niente lunedì di pausa per il Genoa reduce dal pareggio in casa del Milan.



Il turno infrasettimanale del campionato, che mercoledì sera porterà a Marassi la capolista Napoli, incombe e dunque almeno per questa volta per i rossoblu non è prevista alcuna pausa.



Al Signorini di Pegli Juric ha così iniziato a preparare la sfida con i partenopei, facendo svolgere un lavoro defatigante agli uomini impiegati ieri a San Siro e riservando una sessione più intensa per tutti gli altri.



Il susseguirsi di tre gare nel giro di otto giorni molto probabilmente consiglierà al tecnico croato di ricorrere ad un po' di turnover, facendo riposare alcuni degli uomini scesi in campo sia a Cagliari che nel capoluogo lombardo. Contro il Napoli previste modifiche allo schieramento iniziale, che tuttavia non dovrebbe discostarsi dall'ormai consolidato 3-5-2, soprattutto a centrocampo ed in attacco.