La domanda in queste prime settimane di campionato se la sono posta un po' tutti i tifosi del Genoa: ma è possibile che Ricardo Centurion sia davvero peggio di Federico Ricci?



Un quesito ulteriormente legittimato dopo l'ennesima esclusione dell'argentino dalla lista dei convocati arrivata sabato prima della gara contro il Milan ma anche dall'altrettanto ennesima scialba prestazione dell'esterno di scuola Roma.



Simili nel ruolo, Ricci e Centurion stanno avendo destini completamente diversi in campo. Il primo, fortemente voluto da Juric come ultimo colpo del mercato estivo, ha avuto diverse occasioni per mettersi in luce non sfruttandole però mai a dovere. Il secondo sembra invece essere stato bocciato dopo le brevi apparizioni contro Juve e Lazio. Una stroncatura quella del fantasista argentino che ha già acceso attorno a lui le prime voci su un suo possibile ritorno in patria già a gennaio.



Sulla nebulosa situazione del Wachiturro stanno fiorendo decine di ipotesi, dalla rissa in allenamento ad una serie di video non proprio eductivi spostati in rete dal diretto interessato. Ciò che è certo è che Juric proprio non lo vede, lasciandolo ai margini della prima squadra addirittura nelle partitelle di allenamento.



Un atteggiamento che unito al fatto che spesso le venga preferito il fumoso Ricci, non fa che aumentare la curiosità dei tifosi rossoblu riguardo a questo giocatore tanto vulcanico ma quanto talentuoso. E dire che di talento cristallino questa squadra ne avrebbe davvero un estremo bisogno...