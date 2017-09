In attesa di capire l'entità dell'infortunio che ieri ha messo KO Gianluca Lapadula, il Genoa sta pensando a come cautelarsi per sopperire ad un'assenza che rischia di essere molto lunga.



Se, come sembra probabile, l'ex capocannoniere di serie B dovrà stare lontano dai campi per molti mesi, Ivan Juric si ritroverà con sole due punte centrali in organico, il bulgaro Andrej Galabinov e il sedicenne Pietro Pellegri, una coppia che assieme somma appena sei presenze in Serie A. Davvero troppo poco per affrontare un'intera stagione.



Per sopperire a tale penuria di attaccanti il Genoa starebbe seriamente pensando di ricorrere al mercato degli svincolati. Nel lungo elenco di giocatori senza contratto spiccano i nomi di Alberto Gilardino, già transitato dalle parti di Pegli in due riprese qualche stagione fa con alterne fortune, e di Giuseppe Rossi, più volte in passato indicato vicino al Grifone. Due nomi affidabili, in grado di portare quella necessaria dose di esperienza e di gol all'acerbo reparto rossoblu.