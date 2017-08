Questa volta il figliol prodigo non tornerà a casa.



Rolando Mandragora, prodotto del vivaio del Genoa attualmente in organico con la Juventus, ha infatti deciso di accettare la corte del Crotone, rinunciando quindi a tornare, seppur temporaneamente, nel club che l'ha cresciuto e lanciato nel grande calcio.



Per settimane il Genoa ha dialogato con la Juventus per ottenere in prestito il talentuoso centrocampista campano ma alla fine ad avere la meglio è stato il club calabrese, al quale il capitano dell'Under 20 verrà girato per un anno.



Per il Grifone resta dunque inalterata l'esigenza di trovare un ultimo elemento per completare il reparto mediano del campo. Il nome più gettonato resta quello di un altro juventino, il 27enne Luca Marrone.