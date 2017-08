L'agente di Luca Marrone, centrocampista di proprietà della Juventus nelle ultime stagioni in prestito tra Carpi, Verona e Zulte Waregem, ha confermato ai microfoni di Radio Goal 24 la possibilità che il suo assistito possa trasferirsi al Genoa: "In questo momento non ci sono grandi novità - ha dichiarato Michele Puglisi - ma i rossoblù potrebbero essere sicuramente un’opportunità. Sia Juve che Genoa stanno facendo delle valutazioni anche se al momento non esiste nessuna offerta concreta"

.

Puglisi ha poi accennato anche all'eventualità che Marrone possa tornare in Belgio, nello Zulte Waregem, dove ha giocato nel corso dell'ultima stagione vincendo la coppa nazionale: "Sicuramente vorrebbero ancora il giocatore, stiamo un attimo aspettando e vediamo che cosa succede questo mese".