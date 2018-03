Non solo Mattia Perin.



A fine stagione il Genoa potrebbe salutare un altro dei suoi portieri. Secondo quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX anche il ceco Lukas Zima sarebbe sul piede di partenza.



Acquistato giovanissimo dal Grifone, il promettente estremo difensore 23enne indicato in patria come il possibile erede di Peter Cech dopo un anno di prestito al Perugia in Serie B è tornato a Pegli dove però in due stagioni non ha mai visto il campo.



Ora il ragazzo, d'accordo con la dirigenza rossoblù, potrebbe decidere di affrontare una nuova esperienza con un'altra maglia, magari ancora in prestito. Su di lui avrebbero già fatto diversi sondaggi alcuni club di Serie B.