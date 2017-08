Da mesi indicato come il principale candidato ad arricchire con la sua cessione le casse societarie del Genoa, ora Giovanni Simeone potrebbe non essere poi così certo di salutare il Grifone.



Nonostante i ripetuti e forti interessamenti da parte di Torino e Fiorentina sulla punta argentina, secondo l'edizione genovese di Repubblica il bomber di Buenos Aires potrebbe restare in organico con i rossoblu almeno fino a gennaio.



Ad un mese esatto dalla chiusura del mercato estivo, infatti, Simeone continua a manifestare la sua voglia di rimanere in rossoblu e pure Ivan Juric rinuncerebbe malvolentieri al bomber principe dell'ultima stagione genoana. Inoltre, nonostante siano molto alte, le offerte sia del Torino che della Fiorentina, entrambe oscillanti attorno ai 20 milioni di euro, non sembrano convincere del tutto Enrico Preziosi che dalla cessione del Cholito vorrebbe incassare almeno altri 5 milioni.



Insomma quella che sembrava una partenza certa già a fine primavera, ad estate inoltrata appare un po' meno probabile.



Nell'evenienza, Juric avrebbe già pronto un nuovo modulo per far convivere Simeone con Lapadula e Centurion, i due grandi acquisti del mercato rossoblù. Il tecnico croato starebbe infatti pensando di modificare il suo classico 3-4-3, passando ad uno schema con due punte centrali supportate dal fantasista ex San Paulo.