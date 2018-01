Il mancato rinnovo di contratto tra Domenico Criscito e lo Zenit San Pietroburgo rinfocola l'antico sogno dei tifosi del Genoa di poter rivedere in maglia rossoblù il difensore partenopeo.



In realtà, il ritorno a Pegli dell'ex terzino della Juventus e della Nazionale è tutt'altro che scontato, come ha spiegato ieri sera a Sportitalia il suo agente Andrea D'Amico: "​Criscito non ha rifiutato il rinnovo del contratto con lo Zenit per andare al Genoa - ha detto il procuratore - Sono tornato ieri dal ritiro dello Zenit a Dubai e abbiamo parlato e trattato con il club. Potrebbe rinnovare, c’è un’offerta importante da parte dello Zenit. Al momento sta valutando la decisione da prendere. È il capitano ed è chiaro che ci voglia pensare".



D'Amico tuttavia non esclude che il suo assistito possa anche cambiare maglia: "Il fatto che ci siano altre offerte, perchè siamo nel periodo non protetto dei sei mesi prima della scadenza del contratto, ci permette di interloquire con altre società".