Dovranno pazientare ancora qualche settimana i tifosi del Genoa prima di poter finalmente ammirare Pepito Rossi nel pieno della forma.



L'ex attaccante di Manchester United e Fiorentina è infatti stato costretto a saltare la trasferta di ieri sera in casa della Juventus a causa di una lieve lesione muscolare sorta nei giorni scorsi. Nulla di particolarmente grave per un giocatore che in passato ha vissuto guai fisici di ben altra entità, tuttavia per il suo pieno recupero bisognerà attendere almeno una quindicina di giorni. Niente Udinese e Lazio dunque per Rossi, che cercherà di rientrare per la sfida interna con l'Inter di metà febbraio.



Un problema in più per Davide Ballardini già alle prese con un reparto offensivo che sta dimostrando scarsa confidenza con la porta avversaria.